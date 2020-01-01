إمدادات توريد البضائع والسلع تسير كالمعتاد إلى السوق الفلسطيني

جهينة نيوز:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، إن إمدادات توريد البضائع والسلع إلى السوق، ولاسيّما إلى محافظة بيت لحم، تسير بشكلها المعتاد، ولن يكون هناك تقييد لحركة الشاحنات المحملة بالمنتجات والسلع بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن طواقمها تنفذ متابعات دورية وجولات ميدانية لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني للتأكد من الالتزام بالانظمة والقوانين المعمولة بها، لافتةً إلى سلسلة من اللقاءات التنسيقية تمت مع مؤسسات القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة اتجاه السوق الفلسطيني.

وأعربت عن شكرها وتقديريها لكلّ المؤسسات ورجال الأعمال على مبادرتهم في تقديم العون والمساعدة بمختلف أنواعها ومجالاتها.

وأكدت، أمس الجمعة، أن غرفة عمليات مركزية وطواقم الرقابة والتفتيش يرصدون ويتابعون ويقيّمون حركة الشراء في السوق، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق في ظل التدابير الحكومية للوقاية من فيروس "كورونا".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129.