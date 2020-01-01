مواجهات في البلدة القديمة وكيان الاحتلال يشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في مراكش

جهينة نيوز:

اندلعت، مساء الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، في حارات البلدة القديمة، واعتقلت القوات ثلاثة شبان مقدسيين.

وتمركزت المواجهات عند باب المجلس وحارة باب حطة، وألقى الشبان مفرقعات باتجاه القوات المتمركزة بالمكان.

من جهة أخرى، أكدت الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل" كانت بين عشرات الدول التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي خاص بمحاربة الإرهاب استضافته المغرب.

وحلت إسرائيل في المرتبة الـ25 بقائمة المشاركين الـ55 في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع التابعة لـ"عملية وارسو" والذي عقد في مراكش، الأربعاء والخميس الماضيين، حسب بيان ختامي مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي.

وحسب البيان، فقد شارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وعمان واليمن والدولة المضيفة المغرب وكذلك الجامعة العربية.

وأكد إعلام العدو الصهيوني أن "إسرائيل" شاركت في المؤتمر "بنشاط"، مضيفة أن الحكومة حظرت كشف اسم المسؤول الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر لدواع أمنية.

وبحث المشاركون في الاجتماع، حسب الخارجية الأمريكية، الخطر المتغير الذي يشكله تنظيم "القاعدة" والجماعات المرتبطة به وناقشوا سلسلة الجهود الممكن بذلها في سبيل مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال ملموساً.

وتعود مجموعة عمل "عملية وارسو" إلى المؤتمر الدولي الخاصة بقضايا الشرق الأوسط والذي نظمته الولايات المتحدة شهر شباط 2019 في العاصمة البولندية، وكانت أجندتها موجهة بوضوح ضد إيران.

وسبق أن أفادت تقارير إعلامية صهيونية بأن حكومة إسرائيل تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع المغرب، مشيرة إلى أن "تل أبيب" حاولت عرض صفقة على حكومة الرباط تقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لقاء التطبيع، لكن هذه الجهود لم تتوج بأي نجاح يذكر.