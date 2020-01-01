ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل وفاتين بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

رصدت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حسبما ذكر مسؤولو الصحة في الولاية.

ونقلت "سي إن بي سي" عن وزارة الصحة بالولاية أن سبعة أشخاص في الولاية ثبتت إصابتهم بالفيروس القاتل، موضحة أن الضحيتين شخصان في السبعينيات من العمر كانا قد سافرا إلى الخارج، أحدهما رجل من مقاطعة سانتا روسا، لديه مشاكل صحية أساسية، بينما الثاني مسن في منطقة فورت مايرز".

وتزامن الإعلان عن وفاتي فلوريدا، مع إصابة مسعفين طبيين في مطار لوس أنجلوس الدولي بفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 300 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 17، بما في ذلك المبلغ عنهما في فلوريدا.

في سياق متصل، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مستوى التحذير من السفر إلى أذربيجان، محذرة الأمريكيين من السفر إلى هناك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان الأمريكيين إلى إعادة النظر في السفر إلى أذربيجان بسبب، كما رفعت مستوى تحذيرها أيضا من السفر إلى تركمانستان بسبب قيود السفر وإجراءات الحجر الصحي الموضوعة من حكومة أذربيجان استجابة للفيروس.

ولم يبلغ أي من البلدين عن إصابات كبيرة، لكن كلاهما يقعان على الحدود مع إيران، التي تضررت بشدة من الفيروس.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت تحذيرا على السفر إلى إيران الشهر الماضي، وحثت الأمريكيين على عدم السفر إليها.