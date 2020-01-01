من 2.5 إلى 5 %.. المغرب "تعوّم" درهمها

جهينة نيوز:

قرر المغرب تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم (تعويم)، الإثنين المقبل.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد المغربية في بيان لها، أمس، إنها قررت، بعد التشاور مع البنك المركزي، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم (ما يعرف محلياً بتعويم الدرهم)، ابتداء من الإثنين المقبل، من 2.5 إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي.

وأوضح البيان أن القرار يندرج في إطار مواصلة إصلاح نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم)، الذي انطلق في كانون الثاني 2018، ويأتي بعد بلوغ المرحلة الأولى للأهداف المحددة.

وأكد البيان أن الشروع في المرحلة الثانية يأتي في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه وصلابة القطاع المالي.

وبحسب البيان، فإنّ إصلاح نظام سعر الصرف هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم على مراحل عدة ، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني

وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.

ويتوقع مع تعويم إضافي للدرهم ارتفاع في الأسعار يفرض عبئاً إضافياً على كاهل المغاربة.