"وول ستريت جورنال": اعتقال شخصيات سعودية بارزة بتهمة الخيانة

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بالمقربة أن السلطات فتشت منزليهما، واعتقلت أيضاً شقيق الأمير نواف بن نايف، مبينةً أنّ: اعتقال الشخصين وهما حسب وصفها من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة من شأنه تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن حراساً من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرةً إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".

واستطردت الصحيفة أن عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام