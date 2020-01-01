الجو بين الصحو والغائم.. وغداً الحرارة إلى ارتفاع

السبت, 7 آذار 2020 الساعة 11:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجو بين الصحو والغائم.. وغداً الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة أحياناً على المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

السبت الأحد الاثنين

دمشق 19-11 22-15 24-18

القنيطرة 16-6 18-8 20-9

درعا 18-8 21-10 23-11

السويداء 15-7 18-9 20-10

حمص 19-12 21-15 23-18

حماة 20-14 22-15 25-16

الحسكة 20-12 21-15 22-18

اللاذقية 20-15 22-18 24-18

طرطوس 20-13 22-16 24-18

حلب 19-10 20-14 22-15

ادلب 18-11 19-15 21-16

دير الزور 20-11 22-15 22-18

الرقة 18-10 20-14 20-16


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