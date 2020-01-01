للمرة الأولى منذ 2008.. النفط يسجل أكبر انخفاض

جهينة نيوز:

سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ كانون الأول 2008، لتنخفض 4.72 دولاراً أو 9.4 بالمئة وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل، ليكون هذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ حزيران 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولار أو 10.1 بالمئة إلى 41.28 دولاراً للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ آب 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ تشرين الثاني 2014.

وجرى تداول ما يزيد عن 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد عن 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال وزراء أوبك إن من المتوقع أن يساهم المنتجون المستقلون بواقع 500 ألف برميل يوميا من إجمالي الخفض الإضافي، وكان الاتفاق الجديد سيعني أن تخفيضات إنتاج أوبك ستبلغ إجمالا 3.6 مليون برميل يومياً أو ما يُعادل نحو 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال محللون لدى إيه.بي.إن أمرو في تقرير: بدءاً من أول نيسان مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون، وخفض البنك الهولندي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5 بالمئة إلى 49 دولاراً للبرميل من توقع سابق عند 58 دولاراً.

لكن البنك أشار إلى أن أمين عام أوبك محمد باركيندو ألمح إلى أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات غير الرسمية بشأن التخفيضات المقترحة في الأسابيع المقبلة.