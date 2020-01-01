رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر "الحركة المشينة"

جهينة نيوز:

كرر شيكابالا، عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك ومضيفه الترجي، أمس الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الحركة المشينة التي قام بها نحو جماهير الأهلي في مباراة السوبر المصري.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالات لاعبي الزمالك في غرفة خلع الملابس، بعد تجاوزهم عقبة الترجي وبلوغهم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ظهر شيكابالا، وهو يحتفل بالحركة التي قام بها مؤخراً في مباراة الزمالك والأهلي، والتي عوقب على إثرها بالإيقاف لثماني مباريات.

وبلغ الزمالك الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 3-2.

ويواجه الزمالك في الدور المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق، اليوم، بين مازيمبي الكونغولي وضيفه الرجاء المغربي.