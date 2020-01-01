مبارايات "السبت الممتاز" في الملاعب الأوروبية والإفريقية

جهينة نيوز:

تحفل الملاعب الأوروبية والإفريقية، اليوم السبت، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في دوري أبطال إفريقيا، الذي يشهد ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في إياب الدور ربع النهائي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات "السبت الممتاز" بتوقيت مكة المكرمة:

في الدوري الإنجليزي:

ليفربول # بورنموث – الساعة 15:30

أرسنال # وست هام يونايتد – الساعة 18:00

بيرنلي # توتنهام هوتسبير – الساعة 20:30

في الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد # إشبيلية – الساعة 18:00

برشلونة # ريال سوسييداد – الساعة 20:30

في الدوري الألماني:

باير ليفركوزن # آينتراخت فرانكفورت – الساعة 17:30

شالكه 04 # هوفنهايم – الساعة 17:30

بوروسيا مونشنغلادباخ # بوروسيا دورتموند – الساعة 20:30

في دوري أبطال إفريقيا:

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # الأهلي المصري – الساعة 16:00

مازيمبي الكونغولي # الرجاء البيضاوي المغربي – الساعة 16:00

النجم الساحلي التونسي # الوداد البيضاوي المغربي - الساعة 22:00