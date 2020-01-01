الدفاع التركية: "لا انتهاكات للهدنة في إدلب" ووفد عسكري روسي الى أنقرة

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسورية لم يشهد أي انتهاكات.

وذكر أكار نقلا عن رويترز أن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع وأن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول طريق "M4" في منطقة إدلب.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن أنقرة سترد دون تردد على أي هجوم يستهدف نقاط المراقبة أو الجنود الأتراك في إدلب، معلنا عن تسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية انطلاقا من 15 اذار الجاري.

وكانت الرئاسة التركية نقلت عن الرئيس التركي أمس الجمعة، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده ستظل على أهبة الاستعداد دائما للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من القوات السورية في إدلب حسب رأيه.

وكان الرئيسان الروسي والتركي توصلا الخميس إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سورية.