تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة في الصين

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و651 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألف و404 شخصا بعد شفائهم".

كما أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مؤكدة أن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت، الجمعة، كل من الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفيروس لديهما.

كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس امس تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".