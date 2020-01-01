ترامب: قد تعود طالبان الى الحكم في افغانستان

جهينة نيوز:

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال ترامب إنه "لا يُفترض أن يحدث ذلك، لكن هذا احتمال".

و اضاف: استعادة طالبان الحكم أمر محتمل بعد انسحاب قواتنا وعلى الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها, لا يمكننا أن نبقى في أفغانستان خلال الأعوام العشرين القادمة ولا يمكن أن نمسك بيد أحد إلى الأبد.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا.