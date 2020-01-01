الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة, 6 آذار 2020 الساعة 23:45 | منوعات, صحة

الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 45 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين، كانا يتلقيان الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوزارة أنها رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصا من كل من تايلاند، والصين، والمغرب، والهند، وشخصين من كل من السعودية، وأثيوبيا، وإيران، وثلاثة أشخاص من الإمارات، وجميعها قادمة من الخارج، إلى جانب إصابتين من الإمارات ومصر تم رصدهما من خلال التقصي النشط والمستمر تم التعرف عليهما من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها مسبقا في سباق "طواف الإمارات".


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