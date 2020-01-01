واشنطن: (إسرائيل) شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

جهينة نيوز:

أكدت الخارجية الأمريكية أن كيان العدو الاسرائيلي كان بين عشرات الدول التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي خاص بمحاربة الإرهاب استضافته المغرب.

وحل كيان الاحتلال الاسرائيلي في المرتبة الـ25 بقائمة المشاركين الـ55 في اجتماع مجموعة العمل المزعومة بمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع التابعة لـ"عملية وارسو" والذي عقد في مراكش الأربعاء والخميس الماضيين، حسب بيان ختامي مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي أمس الخميس.

وحسب البيان، فقد شارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وعمان واليمن والدولة المضيفة المغرب وكذلك الجامعة العربية.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن (إسرائيل) شاركت في المؤتمر "بنشاط"، مضيفة أن الحكومة حظرت كشف اسم المسؤول الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر لدواع أمنية.

وتعود مجموعة عمل "عملية وارسو" إلى المؤتمر الدولي الخاصة بقضايا الشرق الأوسط والذي نظمته الولايات المتحدة شهر فبراير 2019 في العاصمة البولندية، وكانت أجندتها موجهة بوضوح ضد إيران