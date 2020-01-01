حميميم: يعلن رصد 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في إدلب بعد بدء العمل به

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي و الذي مقره حميميم و تابع لوزراة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ جورافليوف، أن المسلحين أطلقوا النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار.

وقال جورافليوف في إحاطة: "تم رصد ست انتهاكات منذ الساعة 00:01 من يوم 6 آذار/مارس. قام مسلحو الجماعات المسلحة بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع القوات الحكومية في حي كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية".

ويذكر أن "نظام وقف إطلاق النار" في محافظة إدلب، بدأ سريانه اعتبارا من الساعة الثانية عشرة والدقيقة الواحدة ليلة يوم 6 آذار/مارس عام 2020, بعد اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس النظام التركي على اتفاق لوقف اطلاق النار