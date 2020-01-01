روسيا: اعتبارا من أبريل لن تكون هناك قيود على إنتاج النفط

جهينة نيوز:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إنه اعتبارا من أول أبريل المقبل لن تكون هناك قيود على إنتاج النفط.

وأوضح نوفاك في أعقاب اجتماع دول "أوبك+" في فيينا: "اعتبارا من 1 أبريل لن تكون لدى أي طرف أي التزامات بشأن تخفيض الإنتاج"، مضيفا أن سلطات روسيا لم تبحث مع الشركات زيادة الإنتاج في أبريل.

وأشار إلى أن مسألة زيادة الإنتاج ستتوقف على خطط الشركات النفطية قبل كل شيء.

وأوضح الوزير الروسي أن "أوبك+" قررت رفع القيود عن إنتاج النفط لعدم وجود توافق بين الدول الـ 24 حول الوضع الراهن في السوق.

وأكد نوفاك أنه تم توقيع وثيقة مشتركة تنص على مواصلة العمل في إطار الميثاق حول التعاون ضمن "أوبك+".

وأضاف أن دول "أوبك+" ستواصل مراقبة الأوضاع، وأنه سيتم الحفاظ على اللجنة الوزارية للمراقبة كإطار للعمل.

وتعليقا على انخفاض أسعار النفط، قال الوزير إنه من الصعب إعطاء التقييمات للوضع في السوق، لأن هناك الكثير من العوامل المتعلقة بالمضاربة.

وأضاف أنه لا يمكن حاليا إعلان موعد للاجتماع القادم لـ "أوبك+"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمراقبة موقف فيروس كورونا وسلوك الدول الأخرى قبل تحديد موعد الاجتماع.

وقال مصدر بـ"أوبك"، اليوم، في تصريح لوكالة "رويترز" إن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق