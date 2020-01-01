صواريخ تاو أمريكية وعربات مدمرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة سراقب بريف إدلب (صور)

الجمعة, 6 آذار 2020 الساعة 18:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

صواريخ تاو أمريكية وعربات مدمرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة سراقب بريف إدلب (صور)

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