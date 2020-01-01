في اعتراف غير مسبوق .. أردوغان: خسرنا المئات بهجمات الجيش السوري

جهينة نيوز:

أكد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده الناشطة في إدلب تواجه ما أسماه "نظام" الرئيس ، بشار الأسد، وليس روسيا، مؤكدا أن تركيا خسرت المئات جراء هجمات الجيش السوري في اعتراف هو الاول من نوعه.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة من على متن طائرته خلال رحلة العودة من موسكو: "لا مشكلة هنا بين روسيا وتركيا، لا نواجه روسيا، إننا نواجه نظام الأسد.

وأضاف أردوغان: "هذا النظام قمع شعبه بشكل قاس في اشارة منه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابية و اكمل : أقلقنا دائما من كل المناطق الحدودية بينها الباب وجرابلس. شن هجمات من هناك ما أسفر عن تكبدنا خسائر كبيرة يصل عددها إلى المئات. وجهنا تحذيراتنا لكنه لم يتوقف رغم ذلك".

وشدد على أن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تم التوصل إلى اتفاق حوله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، سيترسخ إن تم الالتزام بالتواقيع التي أبرمت في هذا الخصوص.

كما أشار إلى أهمية ألا تؤثر التطورات في سوريا وإدلب على العلاقات بين تركيا وروسيا قائلا: "انطلاقا من هذا المبدأ أقدمنا على خطوة هامة جدا".

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيحافظ على أمن الحدود التركية، واستقرار إدلب وأمن المدنيين وعودة الحياة في المدينة لطبيعتها، وسلامة الجنود الأتراك هناك