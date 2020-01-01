27 قتيلاً و29 جريحاً بإطلاق نار خلال احتفال في العاصمة الأفغانية

جهينة نيوز:

قتل 27 شخصاً وأصيب 29 آخرون بإطلاق نار وقع اليوم خلال احتفال في كابول حضره سياسيون أفغان بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله الذي لم يصب بأذى.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار قوله “إن أجهزة الإسعاف نقلت 27 جثة و29 جريحاً حتى الآن” متوقعاً ارتفاع عدد الضحايا لوجود حالات خطرة بين المصابين.

بدوره قال فريدون كوازون المتحدث باسم عبد الله إن الهجوم “بدأ بصاروخ سقط في المنطقة تلاه دوي إطلاق نار”.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة على تويتر بالهجوم ووصفه “بالجريمة ضد الإنسانية وضد وحدة أفغانستان الوطنية” مشيرا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع منافسه السياسي عبد الله.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم