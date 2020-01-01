الداخلية التونسية تكشف تفاصيل التفجير الإرهابي قرب السفارة الأمريكية

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن نفريْن قاما اليوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما.

وقد أسفرت هذه العملية عن مصرع الإرهابييْن وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة.

هذا، ويتابع المجلس الوزاري التونسي المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية.

وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية التونسية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة.

وستقوم وزارة الداخلية التونسبة بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان.

المصدر: الجريدة التونسية