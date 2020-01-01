ترامب: الاقتصاد الأميركي قد يتأثر سلبا من تفشي كورونا

جهينة نيوز:

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن ​الاقتصاد​ الأميركي قد يتأثر سلبا من تفشي ​فيروس كورونا​، متوقعا تجاوزه في نهاية المطاف، ومدافعا عن طريقة تعامله مع ​الأزمة​.

وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في ​الولايات المتحدة​ وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن ترامب ظهر في مناسبة نظمتها "​فوكس نيوز​" في إطار حملته ل​انتخابات​2020، أمام جمهور من سكرانتون بولاية ​بنسلفانيا​، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق ​البيت الأبيض​ في 2016.

وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي، في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.