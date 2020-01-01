ترامب: الاقتصاد الأميركي قد يتأثر سلبا من تفشي كورونا

جهينة نيوز:
اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إن الاقتصاد الأميركي قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا، متوقعا تجاوزه في نهاية المطاف، ومدافعا عن طريقة تعامله مع الأزمة.
وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا.
وأكدت وكالة "رويترز"، أن ترامب ظهر في مناسبة نظمتها "فوكس نيوز" في إطار حملته لانتخابات2020، أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.
وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي، في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.