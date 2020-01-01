سريان وقف إطلاق النار في إدلب

جهينة نيوز:

دخل الاتفاق الروسي التركي حول وقف ​إطلاق النار​ في ​إدلب​ شمال غرب ​سوريا​ حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

ونقلت وساىل اعلام عالمية عن مصدر عسكري روسي تأكيده لسريان وقف إطلاق النار في إدلب.

من جانبه اكد ​المرصد "المعارض" ​، انه قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ، كانت الاعمال القتالية لا تزال متواصلة في المنطقة. في وقت أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن مقتل جنديان تركيان بنيران قوات ​الجيش السوري​.

وتضمن الاتفاق الذي أعلنت بنوده بعد اجتماع دام لست ساعات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم امس، ايقاف جميع الاعمال العسكرية في منطقة إدلب بحلول منتصف ليل اليوم الخميس، انشاء مناطق آمنة بعمق 6 كم محيط طريق M4 من سراقب الى جسر الشغور، تسيير دوريات مشتركة روسية تركية على طريق M4.