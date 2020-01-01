البرازيل تستدعي كامل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا

الجمعة, 6 آذار 2020 الساعة 10:20 | سياسة, عالمي

البرازيل تستدعي كامل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا

جهينة نيوز

استدعت حكومة ​اليمين المتطرف​ ب​البرازيل​"كل" طاقمها الدبلوماسي من ​فنزويلا​وطلبت من ​كراكاس​ سحب ممثليها في الاراضي البرازيلية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر حكومي.

وقال المصدر "جرى استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي، لن يبقى أحد في فنزويلا".

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس ​جاير بولسونارو​ إلى ​السلطة​ في البرازيل في بداية 2019. واستنادا الى ​الصحافة​المحلية، ستستغرق عملية الانسحاب حوالى شهرين.

لكنّ هذا الاجراء لا يعني بالضرورة إغلاق ​السفارة​، بحسب ما اوضح المصدر الحكومي.

واضاف ان "​الحكومة​ البرازيلية تقيّم كيفية تقديم المساعدة القنصلية" لزهاء 10 آلاف برازيلي يعيشون بفنزويلا.

يأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بولسونارو للولايات المتحدة والمقررة السبت.

المصدر: وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا