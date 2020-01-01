بعد إغلاقهما مؤقتا.. السعودية تعيد فتح الحرمين في مكة

الجمعة, 6 آذار 2020 الساعة 10:18 | منوعات, صحة

بعد إغلاقهما مؤقتا.. السعودية تعيد فتح الحرمين في مكة

جهينة نيوز

أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي أن ​السعودية​ أعادت فتح مسجد الحرم في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي ​فيروس كورونا​المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. كما قالت إن مواطني ​دول مجلس التعاون​ الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

وأبلغت السعودية عن رصد خمس ​حالات​ إصابة.

ولم يتضح من ​تقرير​ الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الموقعين.


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