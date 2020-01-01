فيتالي نعومكن: تركيا ستنسحب من إدلب على الأرجح

جهينة نيوز:

رجح مدير معهد الدراسات الشرقية الروسي، فيتالي نعومكن، أن يقوم النظام التركي بسحب قواته من إدلب شمال سورية، ويقبل ببسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على المحافظة قريباً.

كلام نعومكن جاء بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، اتفاقاً جديداً حول إدلب نتج عنه وثيقة جرت تلاوتها خلال مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين في موسكو.

واعتبر نعومكن أن الجيش السوري حقق أهدافه في إدلب بإنهاء سيطرة الإرهابيين على مساحات واسعة من المحافظة وعلى الطريقين الدوليين حلب –دمشق وحلب اللاذقية.

وكان اجتماع لمدة ست ساعات جرى في موسكو بين وأردوغان لبحث التوتر المتصاعد في إدلب، والذي تسبب به العدوان التركي الداعم للتنظيمات الإرهابية على مواقع الجيش السوري.