أبراج الجمعة 6 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 6 شباط: واقعي يطبق مايتعلمه بشكل عملي يجتهد ويخدم الآخرين.. لديه قدرة عالية على التواصل.. اجتماعي يعشق الوجود مع من يملأ حياته بالأحداث الاجتماعية ويعشق الحياة الصاخبة.. شخص ناقد ولديه مسحة مثالية قوية ماقد يسبب له الإحباط بسبب كثرة المشاريع.

الوقت ليس جيداً للانتقال إلى جديد هناك خلاف بخصوص اتفاقيات وعقود قد تجد لها حلاً بفي الشهور القادمة.. احتمال تغيّر بالمزاج وصفقات صغيرة وانتقال إلى مكان آخر أو عقار أو ميراث.

الحمل:

من الصباح نشيط ومتحمس وسعيد.. قد تسمع خبر يخدم مصالحك لذلك يجب أن تكون متيقظاً لاقتناص الفرص.. البعض يهتم بأمور أدبية والبعض الآخر يتعارض مع التزامات الأولاد ويشعر أنه لايفهمهم.. احتمال مكافأة على عمل.. يوم مناسب لك.

الثور:

اليوم للأمور المنزلية.. انتقل القمر إلى برج الأسد.. نهار متوتر أو هاتف عاجل يشغل بالك أو تقدم مساعدة لأفراد العائلة.. حلل الأمور بموضوعة ولا تندفع لأنك اليوم تميل للتعب والعرقلة والتأجيل.

الجوزاء:

نهار جيد للعلاقات اليومية والتنقلات.. سفر قصير أو زيارة مهمة لاتتردد بالمشاركة... حتى تثبت وجودك نظم وقتك واحترم مواعيدك. نهار للأخوة والأخوات واهتمام بالمقربين.

السرطان:

نجاح مالي وأخبار سارة تخصّ عملك.. أرباح من سفر ومصروف احتمال الفرح لجائزة أو استرداد دين أو مبلغ من عمل إضافي.. اهتم لصحتك.. وانتبه لأحد المحيطين قد يكون هناك عرقلة على أمر مالي.

الأسد:

القمر في برجك ويمنحك الطمأنينة.. يوم جيد.. تقف في وجه الصدمات ولديك تصميم لأخذ قرار سليم.. يسهل عليك اكتساب أموال وتحسين الوضع المالي.. تفرض وجهة نظر.. سعيد أكثر من الأمس.

العذراء:

عقل قابل للتكيّف، لكن لاتدخل بمناقشات ورفّه عن نفسك حتى تتجاوز المخاوف لتي لا أساس لها.. يوم صعب لكن انتبه لصحتك وأغراضك..

الميزان:

يوم لصداقات جديدة.. تكون محط الأنظار وتشعر بالتقدير، وتلعب الصدفة دوراً كبيراً في يومك.. حماستك جيدة وأمور مشجعة لاتتردد بتلبية الدعوات.

العقرب:

يوم للعمل قد تكون على لقاء مع مسؤولية مهمة أو تسمع خبراً مزعجاً عن أحد من المحيط.. قد يجلب لك نجاح اليوم وبمساعدة الأصدقاء والمسؤولين وعلاقات جيدة معهم.. احتمال الحديث بأمور مالية.. تتعرف على أحد أصحاب النفوذ فلا تعطي انطباعاً سلبياً عنك وحافظ على مكانتك اليوم.

القوس:

تأخذ قرارات خاصة وتتحمل المسؤوليات.. لاتحاول الابتعاد عن مشكلاتك لأنك تستطيع حلها من خلال اتصالات إلى أماكن بعيدة وخاصة أن القمر في برج صديق لك لذلك بحاجة للسفر والحديث في مشاريع ومبادرات تستفيد منها.. أوراق معاملات بيع تجارة لك اليوم إذا الوضع يسمح بذلك.

الجدي:

لاتتسرع بحسم موضوع مهم قبل مراجعة تفاصيله لتعالج دين أو قرض مصرفي.. احتمال الاهتمام بأمور غامضة.. كريم اليوم ومتسامح.. قد ترافق مريضاً وينشغل بالك بسبب خبر ما... اهتمام بفاتورة واستحقاق.

الدلو:

معاكسات بالعموم وعلاقات زوجية أو الشركاء.. بإمكانك الاستعانة بالآخرين لحل مشكلاتك.. احتمال الحصول على دين تطالب به اليوم، لكن هناك عرقلة ومخالفة قانونية لذلك كن حذراً.

الحوت :

توتر شديد.. ساعات غير محدودة من العمل.. احترس من التعب.. لاتستسلم للخمول حتى تربح وتضمن النجاح وتفادى أي تقصير اليوم