الصين .. تكشف عن شفاء 52 الف مصاب بكورونا و الوفيات 3012

جهينة نيوز:

قال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية اليوم (الخميس) إن علاج المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يظهر فعالية بشكل مستمر في الصين، حيث خرج المزيد من المرضى من المستشفيات بعد تعافيهم .

وأضاف المسؤول أن عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد يزيد 17.3 مرة عن إجمالي عدد الوفيات حتى يوم الأربعاء، في حين بلغت النسبة 1.08 في الأول من فبراير.

ذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن إجمالي 52045 مريضا خرجوا من مستشفيات بنهاية يوم الأربعاء، بينما توفي إجمالي 3012 مريضا بسبب هذا المرض في نفس الفترة.

قال مي إن "هذا يظهر أن الجهود المبذولة للوقاية من المرض والسيطرة عليه في البلاد، تواصل إظهار اتجاه إيجابي".

كما حث مي الفرق الطبية رفيعة المستوى على القيام بواجباتها على الوجه الأكمل وتحسين علاج المرضى.

المصدر: وكالة شينخوا