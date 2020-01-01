صديق محترفة غولف حسناء ينشر صورا لها "خادشة" للحياء

جهينة نيوز:

كشفت لاعبة الغولف الأمريكية بايج سبيراناك بأنها تعرضت للغدر من قبل صديقها بعد انفصالهما، حيث بادر بنشر صور لها "خادشة" للحياء.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن بيج كانت على علاقة رومانسية مع شاب، وأرسلت له العديد من صورها وهي عارية، ولكن بعد انفصالهما تفاجأت بأن صديقها أرسل هذه الصور لأصدقائه، وسرعان ما أصبحت تتلقى رسائل من أشخاص لا تعرفهم تعليقا على صورها.

وقالت بيج: "كان أمرا فظيعا أن أتلقى الكثير من الرسائل من أناس غرباء، شاهدوا مثل هذه الصور.. وأخيرا عندما التقيت بصديقي السابق، أخبرته: "لا أستطيع أن أصدق أنك عاملتني هكذا". فأجاب و(أنا لن أنسى ذلك أبدا) "أنت عاهرة، لقد أرسلت لي هذه الصور. أنت تستحقين ذلك".

ودخلت سبيراناك لبعة الغولف من أوسع أبوابها، في عام 2015 من خلال المشاركة في بطولة "Omega Dubai Ladies Classic"، وبالرغم من أن أداءها كان بعيدا عن المثالية، لكن الفتاة لفتت انتباه الصحافة وحصلت على عدة عقود مع الرعاة.