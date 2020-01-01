لافروف يعلن بنود الاتفاق المشترك بين بوتين وأردوغان حول إدلب

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا ستنشئان ممرًا آمنًا بطول 6 كم إلى الشمال وجنوب الطريق «M4» في سوريا وذلك وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع دام لست ساعات.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي: «اتفقت روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة على طول طريق M4 في سوريا، ابتداءً من الخامس عشر من مارس».

وتابع أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب.

وقال بوتين، عقب مباحثاته مع أردوغان التي استمرت : «آمل أن تكون هذه الاتفاقات بمثابة أساس جيد لإنهاء العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين... وتهيئة الظروف لاستمرار عملية السلام في سوريا».