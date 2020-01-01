بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب منتصف الليلة

جهينة نيوز:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بعد قمة بشأن إدلب، في العاصمة موسكو، اليوم الخميس: “تباحثنا التطورات الأخيرة في إدلب خلال الاجتماعات”.

وأضاف بوتين على صعيدٍ متصل: “توصلنا إلى اتفاق في إدلب شمل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات للنازحين”، متابعاً “لدينا اختلاف في وجهات النظر (مع تركيا) إلا أننا نجحنا اليوم أيضاً في التوصل إلى اتفاق بخصوص إدلب”.

و من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجمعها بروسيا علاقات مدتها خمس قرون، ونأمل ألا تتزعزع هذه العلاقات.

وتابع: لن نقف متفرجين على ما يحدث، ونقاط المراقبة "مهمتها وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه بسوريا".