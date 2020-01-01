الشركة المصنعة لهواتف أبل تعلن عن تراجع الإيرادات بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت شركة فوكسون، المصنعة لهواتف أبل، يوم الخميس أكبر تراجع شهري في الإيرادات خلال نحو سبعة أعوام في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم مما أدى لاضطراب أعمال الشركة.

وشهدت الشركة انخفاضا في الإيرادات بنسبة 18.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط وهو أكبر تراجع شهري منذ مارس آذار 2013 وثالث شهر على التوالي يشهد انخفاضا.

كانت الشركة حذرت من أن تَفشي كورونا سيضر بأرباحها في الربع الأول من العام.

وأوردت فوكسكون في إفصاح للبورصة أن إيراداتها انخفضت إلى 217.5 مليار دولار تايواني (7.28 مليار دولار) في فبراير شباط.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الشركة، التي انخفض سعر سهمها نحو عشرة بالمئة هذا العام، إن الإيرادات قد تنخفض أكثر من 15 بالمئة في قطاعات تشمل الإلكترونيات الإستهلاكية ومنتجات الإتصالات في الربع الأول. لكنها أضافت أن الأرباح ستتعافى بعد ذلك مع عودة الإنتاج لوضعه الطبيعي في الصين التي تضررت من الفيروس.

وأعلنت الشركة أنها لا تتوقع أي نمو في الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي وأجرت ”خفضا طفيفا“ لتوقعاتها الأصلية التي كانت لتحقيق ”نمو طفيف“ هذا العام، وذلك بفعل تأثير فيروس كورونا.

المصدر رويترز