بتكلفة 72.700 مليون ليرة.. مراكز تحويل كهربائي بالخدمة في السويداء

جهينة نيوز:

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء أربعة مراكز تحويل كهربائي جديدة بالخدمة في مدينة السويداء بتكلفة 72.700 مليون ليرة بهدف تحسين استثمار الشبكة الكهربائية.

وأشار مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل إلى أن المراكز موزعة بواقع مركزين أرضيين غربي دوار العمران باستطاعة 1000 ك.ف وعلى طريق رساس باستطاعة 630 ك.ف ومركزين هوائيين باستطاعة 200 ك.ف لكل مركز في حي الخريج وشمالي مبنى العيادات الشاملة.

ولفت المهندس نوفل إلى أن هذه المراكز تهدف لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة الطلب الزائد على الطاقة، مبيناً أن الشركة تواصل أعمالها في مجال صيانة الشبكة وتركيب مراكز جديدة بناء على الحاجة الفعلية بعد إجراء الدراسة اللازمة.