عبر آذربيجان.. بضائع إيران تصل إلى روسيا براً

جهينة نيوز:

أعلن متحدث مصلحة الجمارك، عن أن شحنات البضائع الايرانية تصل روسيا براً عبر أذربيجان من دون معوقات.

وأوضح "روح الله لطيفي" في تصريح، أن جمارك منطقة " بيله سوار" الأذربيجانية، أكدت أنه بإمكان الشاحنات الإيرانية المحملة بالبضائع التجارية تسلیم حمولاتها إلى شاحنات أذربيجانية في الجمارك الإيرانية من دون الحاجة لدخول أراضي بلادها.

وأشار إلى أن الشاحنات المتجهة إلى روسيا مستثناة من هذه القاعدة وبإمكانها استخدام الأراضي الأذربيجانية للمرور.

يذكر أن هذه الاجراءات تأتي في إطار الوقاية من انتشار فيروس "كورونا"