اختتام بطولة اللاذقية لبناء الأجسام ومستوى يؤهل اللاعبين لمراكز متقدمة

جهينة نيوز:

اختتمت بطولة اللاذقية لبناء الأجسام والقوة البدنية لفئة الشباب، اليوم، والتي أقامتها اللجنة الفنية في مدينة الأسد الرياضية بمشاركة جميع الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة.

وفاز بالمركز الأول بوزن 65 كغ أنس شما وبوزن 75 كغ فراس شكوحي وبوزن 85 كغ أسامة السيد وبوزن زائد 85 كغ علي صالحة.

وقال رئيس اللجنة الفنية أيمن كزعور: إن اللاعبين الذين أحرزوا المراكز الأولى تم اختيارهم ضمن منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية القادمة، مبيناً أن مستوى اللاعبين يؤهلهم لحصد مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية.