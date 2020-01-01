بدء القمة بين الرئيسين الروسي والتركي حول سوريا

الخميس, 5 آذار 2020 الساعة 13:24 | سياسة, عالمي

بدء القمة بين الرئيسين الروسي والتركي حول سوريا

جهينة نيوز:

بوتين لأردوغان: الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا

بوتين : العسكريون الروس والسوريون لم يعلموا بموقع جنودكم والجيش السوري تضرر

بوتين: نحتاج أن نتحدث عن الوضع برمته حول سوريا حتى لا يتكرر ما حدث ولا تفسد العلاقات بين روسيا وتركيا

إردوغان خلال لقائه مع بوتين يعلن أن المهمة الرئيسية هي تنمية العلاقات التركية الروسية

إردوغان يعرب عن ثقته في أن الطرفين سينجحان في تطوير العلاقات الثنائية

إردوغان : العلاقات التركية الروسية الآن في ذروتها ونود أن تزداد متانة ونأمل أن تسهم القرارات التي سيتمخض عنها الاجتماع في تهدئة الوضع في إدلب


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