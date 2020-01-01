الصين تعلن تسجيل 31 وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012 بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80ألفا و409 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 25 ألف و352 مريض، من بينهم(5592 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3012 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 52 ألف و45 شخصا بعد شفائهم".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة.