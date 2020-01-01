الأمن التركي يعتقل صحفياً بعد كشفه عن مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة "زمان" التركية أن قوات الأمن التركية اعتقلت يوم أمس مدير الأخبار بموقع (Odatv)، باريش ترك أوغلو، بعد مداهمة منزله بزعم "مخالفة قانون المخابرات".

وكان ترك أوغلو قد نشر خبراً عن دفن أحد ضباط المخابرات التركية في بلدته وسط تعتيم بعد عودة جثمانه من ليبيا.

ودفن الضابط التركي الذي لقي حتفه في ليبيا دون عقد مراسم تشييع رسمية له، في واقعة متكررة.

ونُقل ترك أوغلو إلى شعبة الأمن بمديرية أمن إسطنبول، حيث من المنتظر أن يخضع للاستجواب بتهمة مخالفة قانون المخابرات.

وأصدر قرار اعتقال باريش ترك أوغلو مستشار النائب العام في إسطنبول، حسن يلماز.

من جهته قال عضو منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا إرول أونديروغلو، عبر تويتر، معلقاً: "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي قتل في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في... نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول".

وجاء اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، الشهر الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ليؤكد تقارير صحفية تحدثت عن مقتل عسكريين أتراك ودفنهم سراً.

جدير بالذكر أن ترك أوغلو سبق وأن اعتقل في عام 2011 في إطار قضية موقع Odatv، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه ليمكث 19 شهراً داخل السجن.

وفي واقعة أخرى، كان الصحافي في جريدة "يني تشاغ" التركية مراد أغير حمل الرئيس رجب أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.