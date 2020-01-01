أبراج الخميس 5 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 5 آذار: شخص متعاطف.. مشاعره مخفية.. واسع الحيلة يجمع بين الواقع والخيال.. طموح ولكن ليس بشكل علني لأنه يفضل العمل من وراء الكواليس ويحظى بشعبية واسعة من الناس ويستطيع تأمين احتياجات الآخرين.. مثالي لكي يكون ملحناً أو مهندساً أو مصمماً، يبوع بشكل كبير في مجال الأعمال الخيرية.

هذا العام يحمل إليك استحقاقات وبراهين وأعمال ومشاريع تتطور بهدوء.. للبعض ترقية في العمل والبعض الآخر عقارات أو ميراث أو حظ والبعض متابعة مشاريع بدأتها بالعام الماضي.

الحمل:

نهار متعب ومعقد حتى بالأمور البسيطة ما يتطلب جهداً إضافياً.. أجواء ملبدة لذلك لاتتفرد بالقرار.. ابق منتبهاً ولا توثّق أي شيء.. احتمال ظهور مشكلات صحية.. جرّب أن تصنع جواً حميماً في العائلة.. يوم فيه إصلاحات أو مريض في العائلة..

الثور:

تكثر النقاشات والمحادثات سفر قصير أو اتصال وقد تطلع على أمور كانت مخفية. قسم لديه اتصالات مع أشقاء وأخوة وجيران.. حضورك مميز في مناسبة تجمعكم وتخفف التوتر في العائلة.. المعاملات تسير بسرعة... يوم للحركة.

الجوزاء:

القمر في بيت أعمالك... تقديم مساعدات وتكون مميزاً وتحصل على ربح أو هناك استرداد دين أو هدية.. تصرف بهدوء ولا تفسد ما أنجزته... المكاسب المالية هو عنوان نهارك.

السرطان:

القمر لديك.. تسجّل انطلاقة جديدة.. الأمر والنهي لك اليوم.. تنقلب الأمور لمصلحتك وتسمع خبراً يخص أعمالك ومعاملاتك وتجذب طرفاً آخر.. طلة ونشاط اليوم.

الأسد:

صعوبات ونهار بطيء.. انتبه في معاملاتك من بعض التقصير.. لاتسمح للغضب بجرّك إلى أمور سلبية ولا تراهن على الحظ.. انتبه على أعمالك ولو كان الظرف صعباً.. الباب مغلق بشكل مؤقت اليوم.

العذراء:

نهار سعيد مع أصدقاء.. تكسب المعارك وتكون المحرك في محيطك.. حياة صاخبة بعض الشيء اليوم.. وتكشف حل حقيقي لمشكلة ما.. حاول التعرّف على وجوه جديدة وتلتقي بأصدقاء قدامى..

الميزان:

مشغول وتكثر مسؤولياتك وتتعرض لاتهام ضد قد يسبب مزاجك النفور والتوتر.. أنت طيب القلب.. بإمكانك التراجع عن قرار حتى يمد الحظ لك يد العون وانتبه لشؤونك ولا تهتم لشؤون غيرك.. تتفادى التقصير بشرط الدقة وعدم إعطاء ثقة بسرعة للآخرين.

العقرب:

القمر في برج صديق لك وهذا يدفعك لأخذ مبادرة أو مواجهة أي أمر بقوة يوم مهم لتحقيق إنجاز تسمع خبراً من بعيد.. يوم جيد للتسوية والتمارين اليومية لتنشيط الذاكرة والطاقة.. جرّب أن تصالح وتناقش المحيط... يوم تسمع فيه خبراً عن موضوعك المالي أو اتصال أو استقبال أو توديع.

القوس:

تحصل على تضامن بقضيتك.. انتبه من مناقشة بعض الأمور ولا تجادل تحامل على جراحك وانتبه لمصروفك منعاً من حصول أزمة مالية.. أنت اليوم بحاجة إلى تحسين الوضع خاصّة هناك مشكلة صحية تظهر لديك أو لدى بعض الأقارب.

الجدي:

تشكو من غياب الأحبة وتشعر بجفاء بعلاقاتك.. أنت بحاجة لدعم طرف آخر.. لاتخالف القوانين ولا تتمرد. أعصابك بحاجة إلى تهدئة.

الدلو:

تراكم أعمال أو التباس.. وضح وجهة نظرك بهدوء وانتبه من الوقت لأنّ النهار قصير ولايسمح لك باللهو، مع ذلك خذ قسطاً من الراحة لبأن اليوم صعب وعليك التقدم بأعمالك..

الحوت:

يوم مناسب للاجتماع بالأولاد والعائلة.. لاتفوت عليك فرصة للمصالحة ولا توجّه اتهاماً لأحد حتى لو كنت على حق.. ابق صبوراً لكي تدعم الآخرين وتسهر معهم وتصليح الأمور وخبر يخص الأولاد.