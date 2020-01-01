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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في المنطقتين الوسطى و الجنوبية
الخميس, 5 آذار 2020 الساعة 01:05 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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