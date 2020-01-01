الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في المنطقتين الوسطى و الجنوبية

الخميس, 5 آذار 2020 الساعة 01:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في المنطقتين الوسطى و الجنوبية

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