ايران.. عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 92 والمصابين 2922 والمتعافين 552 حالة

جهينة نيوز:

اعلن مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بلغ حتى اليوم 92 والمصابين 2922 والمتعافين 552 حالة.

وقال جهانبور في تصريح له اليوم الابعاء انه بناء على النتائج المختبرية من ظهر امس لغاية اليوم فقد تم تسجيل 586 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في البلاد ليرتفع العدد الى 2922 .

واضاف، ان العدد الاكبر للاصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهر امس لغاية الان كان في طهران حيث بلغ 253 حالة ومن ثم قم بعدد 101 حالة وبعدها كيلان بعدد 35.

وقال جهانبور، للاسف انه خلال الساعات الـ 24 الماضية ، توفي 15 شخصا بالفيروس ليرتفع عدد المتوفين الى 92 منذ تفشي الفيروس في البلاد لغاية الان.

وختم مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة تصريحه بان عدد المتعافين من الفيروس يشهد زيادة متصاعدة وبلغ 552 حالة لغاية الان.

المصدر: وكالة فارس