الرئيس الأسد ... بعد إدلب سنتوجه شرقاً

جهينة نيوز:

كشف السيد الرئيس بشار الأسد عن مهام الجيش العربي السوري في مرحلة ما بعد تحرير محافظة إدلب و هي تحرير المناطق الشمالية الشرقية من المسلحين.

قال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "بعد تحرير محافظة إدلب ، سيركز الجيش العربي السوري على تطهير المناطق الشرقية من المسلحين".

وأضاف السيد الرئيس: "إدلب هي المهمة الأساسية الآن من وجهة النظر العسكرية".

وتابع: "من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كل جهد فيها في أعقاب أمر من الأمريكيين، ليس هناك شك في ذلك".

و تابع الرئيس الاسد: "بعد تحرير إدلب سنركز على الشرق، لقد قلت مرارًا أن إدلب هي البؤرة الرئيسية، وقد بذلوا قصارى جهدهم لمنع تحريرها، حتى لا نتمكن من الانتقال إلى الشرق".

وأضاف السيد الرئيس "ومع ذلك، فإننا نحافظ على اتصال مع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشرقية. إنهم يشعرون بالاستياء والقلق إزاء الاحتلال الأمريكي".

المصدر: قناة روسيا-24