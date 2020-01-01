بوتين: الأخبار الكاذبة حول انتشار كورونا في روسيا تأتي من الخارج

الأربعاء, 4 آذار 2020 الساعة 17:51 | سياسة, عالمي

بوتين: الأخبار الكاذبة حول انتشار كورونا في روسيا تأتي من الخارج

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الأخبار الكاذبة حول حالة انتشار فيروس كورونا في روسيا تأتي من الخارج.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع الحكومة اليوم إن “تقارير هيئة الأمن الفيدرالية تقول إن معظم الأخبار الكاذبة مصدرها من الخارج لكنها للأسف ترافقنا دائماً”.

وأضاف بوتين: “الهدف واضح وهو بث الذعر بين السكان ومواجهته ممكنة فقط بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها للمواطنين”.

يشار إلى أن هناك 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في روسيا وجميع المصابين وصلوا من الخارج ومنهم أجانب.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا