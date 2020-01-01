الرئيس الأسد: سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا والخلافات الحالية غير منطقية

جهينة نيوز:

أكد السيد الرئيس بشار الأسد في حديث لقناة "روسيا-24" اليوم الأربعاء، أن سورية لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية.

وقال الرئيس الأسد ردا على سؤال "هل هذه هي رسالتكم إلى الشعب التركي بأنه لا يوجد أي عداوة معه؟ هل فهمتكم بشكل صحيح؟"، "طبعا.. كنا نقول عنه شعبا شقيقا.. والآن أنا أسأل الشعب التركي، ماهي قضيتكم مع سورية؟ وما القضية التي يستحق أن يموت من أجلها مواطن تركي؟ ما العمل العدائي الصغير أو الكبير الذي قامت به سوريا تجاه تركيا خلال الحرب أو قبل الحرب؟ غير موجود على الإطلاق".

وأضاف السيد الرئيس: "هناك تزاوج، هناك عائلات مشتركة، هناك علاقة مصالح يومية بين سورية وتركيا، هناك في تركيا مجموعات أصلها عربي سوري، وهناك مجموعات في سورية أصلها تركي".

وصرح الرئيس الأسد بأن "هذا التداخل موجود عبر التاريخ لذلك من غير المنطقي أن يكون هناك خلاف بيننا وبينهم".

و يذكر ان مقابلة الرئيس الأسد مع قناة Russia_24 تبث غدا الخميس على الإعلام الوطني وحسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي الساعة 11:00 صباحا بتوقيت دمشق (بالتزامن مع بثها على القناة الروسية)..

المصدر: قناة "روسيا-24" – صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام