إلغاء صلاة الجمعة في جميع مدن إيران هذا الأسبوع خشية انتشار كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران عن إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

وتفيد آخر إحصائية صادرة اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 586 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في إيران الى 2922 وعدد المتوفين الى 92 وعدد المتعافين إلى 552 حالة مؤكدة.

وطالبت وزارة الصحة الايرانية المواطنين بإلغاء مجالس الفرح والعزاء والاجتماعات العائلية، منوهة بأن فيروس كورونا لا أجنحة له ليطير ويصيب الناس، بل الناس ينقلونه بين بعضهم.