العراق يرحل 82 من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

جهينة نيوز:

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف اليوم الاربعاء، عن ترحيل 82 من اطفال تنظيم "داعش" إلى جمهورية آذربيجان.

وقال الصحاف في بيان، إن "وزارة الخارجية شاركت في ترحيل 82 طفلا إلى جمهورية آذربيجان كانوا مودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي؛ لانتمائهن إلى تنظيم داعش الإرهابي".

واضاف البيان أن "عدد المرحلين وصل إلى 828 طفلا من مختلف الجنسيات".

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت الثلاثاء (15 تشرين الأول 2019)، ترحيل 64 طفلاً أوزبكي الأصل من أبناء عناصر "داعش".

وذكرت الخارجية في بيان، أن "وزارة الخارجيّة شاركت مع مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة بوابة العدالة، في ترحيل 64 طفلاً من الجنسيّة الأوزبكيّة، وسلمتهم إلى الجهات الرسمية الأوزبكيّة".

وأضاف البيان، أنه "الحكومة سبق وأن سلّمت أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش، وبإنجاز عمليّة الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المُرحّلين من العراق (537) طفلاً".

ودعت وزارة الخارجية "جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّون إلى تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين لدى دائرة الإصلاح العراقيّة، الذين انتهت مُدّة محكوميتهم أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل تسلّمهم".

بغداد اليوم