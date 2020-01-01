جماهير الوحدات تدعم مشجعاً مصاباً بالسرطان

جهينة نيوز:

أثبتت جماهير نادي الوحدات الأردني أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي مجال قد تفيض فيه المشاعر النبيلة، وقوة ناعمة تساعد في تعميق وتعزيز العلاقات الإنسانية، حيث فاجأ مشجعو الوحدات أحد زملائهم المخلصين للنادي والذي دأب على متابعة مباريات فريقه المفضل من المدرجات، قبل أن يختفي فجأة ومن دون سابق إنذار، بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان.

وسارت العشرات من الجماهير إلى منزل المشجع ويدعى محمد العابورة، لمؤازرته وتحفيزه من أجل الانتصار على المرض الخبيث، هاتفين: "المرض ما يهزمك، ولا يبعدنا عنك، احنا كلنا بنستناك، يا محمد ربي يحماك".

ورفع المشجعون لافتة كبيرة، كتب عليها: "العابورة أقوى من المرض.

وانتشر الفيديو الخاص بهذه اللفتة الإنسانية، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واستحسان الرواد