جويل لطيفة بطلة حمص في شطرنج السيدات

جهينة نيوز:

ققت اللاعبة جويل لطيفة المركز الأول في بطولة حمص لشطرنج السيدات تاركة المركزين الثاني والثالث لسيدرا حبيب وميسم وقاف على التوالي.

ولفت رئيس اللجنة الفنية للشطرنج محمود ربيع إلى التطور الملحوظ في أداء اللاعبات والتكتيكات المستخدمة من قبلهن وإلى الجهود التي تبذل من قبل اللجنة الفنية في سبيل توسيع قاعدة اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها وصقلها من خلال البطولات التنشيطية التي تقام واللقاءات الاسبوعية التي تتم في نادي عمال حمص.

وأوضح ربيع أن خطة اللجنة تعتمد على صقل مواهب الفئات العمرية لأن اللعبة فكرية وتحتاج إلى الكثير من التدريب والاهتمام، مشيراً إلى وجود العديد من المواهب في المحافظة يعول عليها مستقبلاً في تحقيق إنجازات نوعية.