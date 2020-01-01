حطين يتعادل مع جبلة وتشرين يفوز على التضامن في بطولة اللاذقية للناشئين بكرة القدم

جهينة نيوز:

شهدت الجولة الثانية من بطولة محافظة اللاذقية بكرة القدم لفئة الناشئين التي تقيمها اللجنة الفنية على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية تعادل حطين مع جبلة وفوز ساحق لتشرين على التضامن.

ففي المباراة الأولى تعادل فريق حطين مع جبلة بهدف لهدف سجل لجبلة ناجي كريم من ركلة جزاء بالدقيقة 43 من المباراة وعدل النتيجة خالد رمضان في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وحقق تشرين فوزاً على التضامن بعشرة أهداف من دون رد عبر ياسر كردغلي ومحمد الأسعد ولكل منهما هدفان بالدقائق 42 و68 و61 و69 ومصطفى قطيع وماهر شعبو وأحمد بيريش وعبد الحميد شغري وحسن وردة وعلي قدار على التوالي بالدقائق 40 و 49 و 51 و 74 و 82 و 85.

وبهذه النتيجة يتصدر تشرين الترتيب برصيد 6 نقاط يليه حطين بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط وجبلة بالمركز الثالث بنقطة واحدة والتضامن رابعاً من دون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب الثلاثاء القادم ويلتقي فيها حطين مع تشرين والتضامن مع جبلة.