اليوم وغداً.. الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 21/11 22/12 18/9

القنيطرة 19/8 20/9 16/7

درعا 21/11 23/12 19/9

السويداء 20/10 22/11 17/8

حمص 22/8 23/10 19/7

حماة 22/7 23/9 19/6

الحسكة 18/5 19/7 17/6

اللاذقية 22/13 23/15 19/12

طرطوس 22/13 23/15 19/12

حلب 20/7 22/9 18/11

ادلب 20/8 22/9 18/7

دير الزور 22/8 24/10 21/8

الرقة 19/8 22/10 17/8