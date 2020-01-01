روحاني يرد على رغبة أمريكا في مساعدة إيران لمواجهة "كورونا"!

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة إلى رفع ما وصفه بالعقوبات على واردات الدواء إلى البلاد لإثبات جديتها في إبداء استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة: "نشكر جميع الدول التي ساعدت إيران في مكافحة فيروس كورونا، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة، فلترفع العقوبات عن استيراد الأدوية إلى إيران"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لكورونا.

وأعرب بومبيو عن قلقه بسبب عدم تبادل طهران المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد.

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 2336 حالة، كما أعلن البرلمان الإيراني، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بالفيروس إلى 23 برلمانيا.